У Миколаєві затримали агента РФ, який стежив за кораблями ЗСУ у морпорту

СБУ затримала агента РФ, який встановив веб-камери поблизу Миколаївського морпорту. Вони знадобились зраднику, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ.
СБУ затримала російського агента
Як констатують в СБУ, у зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.
Однак співробітники СБУ своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої, а самого зловмисника було затримано "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну веб-камеру з видом на річкову акваторію.
Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.
Що відомо про затриманого агента РФ
За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року.
У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.
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