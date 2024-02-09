У Миколаєві затримали агента РФ, який стежив за кораблями ЗСУ у морпорту

СБУ затримала агента РФ, який встановив веб-камери поблизу Миколаївського морпорту. Вони знадобились зраднику, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ.

СБУ затримала російського агента

Як констатують в СБУ, у зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.

Щоб відслідковувати місця базування українських плавзасобів, фігурант встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту. Після встановлення відеопристроїв вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі, — кажуть у відомстві. Поширити

Однак співробітники СБУ своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої, а самого зловмисника було затримано "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну веб-камеру з видом на річкову акваторію.

Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

Що відомо про затриманого агента РФ

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року.

У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.