СБУ затримала інформатора спецслужб РФ, який корегував удари по Харкову
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала інформатора спецслужб РФ, який корегував удари по Харкову

СБУ
СБУ

Служби безпеки затримала інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари Росії по критичній інфраструктурі Харкова та шукав ППО.

Що відомо про агента російських спецслужб

Підозрюваний почав передавати росіянам розвідувальну інформацію через месенджери восени 2023 року. Серед цілей РФ були стратегічні підприємства, зокрема оборонно-промислового комплексу України.

Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО

Підозрюваний робив фото- і відеозйомку наслідків російських ракетних ударів по Харкову для подальшого коригування ворожого вогню. Також він намагався знайти у місті системи ППО та передати інформацію про їхнє розташування.

Крім того чоловік, "зливав" дислокації українських військовослужбовців, техніки та боєприпасів у Харкові.

Під час обшуку в помешканні підозрюваного вилучили мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Агента ФСБ засуджено за шпигунство

Житель Харкова, який працював на Федеральну службу безпеки РФ, отримав 15 років тюрми. Він готував диверсії проти українських льотчиків та командирів.

За інформацією СБУ, мешканець Харкова стежив за військовослужбовцями Сил оборони у Харківській області.

У зоні особливої уваги зловмисника перебували військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки, — уточнюють правоохоронці.

Чоловік намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях. Крім цього, він намагався виявити підприємства оборонно-промислового комплексу в регіоні.

Такі дані росіяни хотіли використати для підготовки серії диверсій проти українських захисників та на оборонних заводах.

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