Замглавы Запорожского облсовета и его сообщников разоблачили на взятке — СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Замглавы Запорожского облсовета и его сообщников разоблачили на взятке — СБУ

СБУ
СБУ
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Правоохранители сообщают о разоблачении на взяточничестве заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и еще одного депутата облсовета.

Депутатов Запорожского облсовета разоблачили на взятке

СБУ и НАБУ сообщают, что на передаче взятки разоблачены заместитель председателя облсовета, его помощник и местный депутат.

По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

Руководитель медучреждения должен способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.

Всех троих должностных лиц облсовета разоблачили «на горячем», сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды.

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Что угрожает фигурантам дела

СБУ сообщает, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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