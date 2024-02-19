Правоохранители сообщают о разоблачении на взяточничестве заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и еще одного депутата облсовета.
Депутатов Запорожского облсовета разоблачили на взятке
СБУ и НАБУ сообщают, что на передаче взятки разоблачены заместитель председателя облсовета, его помощник и местный депутат.
По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.
Руководитель медучреждения должен способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.
Всех троих должностных лиц облсовета разоблачили «на горячем», сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды.
Что угрожает фигурантам дела
СБУ сообщает, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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