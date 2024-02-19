Заступника голови Запорізької облради та його спільників викрили на хабарі — СБУ
Категорія
Україна
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Заступника голови Запорізької облради та його спільників викрили на хабарі — СБУ

СБУ
СБУ

Правоохоронці повідомляють про викриття на хабарництві заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та ще одного депутата облради.

Депутатів Запорізької облради викрили на хабарі

СБУ та НАБУ повідомляють, що на передачі хабара викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.

Всіх трьох посадовців облради викрили «на гарячому», одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.

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Що загрожує фігурантам справи

СБУ повідомляє, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

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