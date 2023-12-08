ВАКС арештував третього суддю апеляційного суду Києва за підозрою в хабарі

Вищий антикорупційний суд 7 грудня обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду. Це один із чотирьох суддів, підозрюваних у корупції.

Що відомо про запобіжний захід

Суддю відправили під варту на 60 діб — до 5 лютого 2024 року. Як альтернативу пропонують внести заставу в розмірі майже 5 мільйонів гривень.

Хоч САП і не називає імені судді, Центр протидії корупції стверджує, що йдеться про Віктора Глиняного.

ВАКС задовольнив клопотання та застосував до вказаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Строк дії запобіжного заходу - 60 днів.

ВАКС ще має розглянути питання про обрання запобіжного заходу судді Вʼячеславу Дзюбіну. Раніше під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави відправили суддів Юрія Сливу та Ігора Паленика.

Затримання чотирьох суддів Київського апеляційного суду

НАБУ і САП 29 листопада викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні 35 тисяч дол хабаря за ухвалення «потрібного» рішення.

Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу про скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав заплатити.

Дії суддів кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України — це вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою.