ВАКС арестовал третьего судью апелляционного суда Киева по подозрению во взятке

Высший антикоррупционный суд 7 декабря избрал меру пресечения судьи Киевского апелляционного суда. Это один из четырех судей, подозреваемых в коррупции.

Что известно о мере пресечения

Судью отправили под стражу на 60 суток – до 5 февраля 2024 года. В качестве альтернативы предлагают внести залог в размере почти 5 миллионов гривен.

Хотя САП и не называет имени судьи, Центр противодействия коррупции утверждает, что речь идет о Викторе Глиняном.

ВАКС удовлетворил ходатайство и применил к указанному судье меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 997 608 грн, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Срок действия меры пресечения – 60 дней.

ВАКС еще должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения судье Вячеславу Дзюбину. Ранее под стражу на 60 суток с альтернативой внесению залога отправили судей Юрия Сливу и Игоря Паленика.

Задержание четырех судей Киевского апелляционного суда

НАБУ и САП 29 ноября разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении 35 тысяч долл. взятки за принятие «нужного» решения.

Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен был заплатить.

Действия судей квалифицировали по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины – это совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору и получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом.