НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную организацию, из-за которой Украина потеряла 967 млн грн. Сообщается, что ее деятельность продолжалась в течение 2014-2018 гг.

Топ должностное лицо Администрации Президента обворовывало Украину

Вполне возможно, что речь идет о Сергее Пашинском, у которого сегодня СБУ и НАБУ проводили обыски.

В официальном заявлении НАБУ сказано, что еще 10 лет назад суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.

Ими решили завладеть один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса и топ-чиновник Администрации Президента Украины.

Согласно данным следствия, они создали преступную организацию и добились передачи нефтепродуктов госпредприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.

В дальнейшем госпредприятие реализовало арестованное сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. При этом средства, которые эта компания оплатила частично, вывели на счета других контролируемых субъектов хозяйствования, а государственный бюджет не получил ни одной гривны. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что общая сумма ущерба для Украины достигла 967 млн грн.

Сейчас подозреваются:

• бывший топ-чиновник Администрации Президента Украины, соорганизатор ОПГ;

• предприниматель, соорганизатор ОПГ;

• 4 члена ОПГ.

СБУ и НАБУ провели обыски у экс-нардепа Пашинского

12 февраля официально стало известно, что Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыск в доме экс-главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Сергея Пашинского.

Сегодня утром СБУ и НАБУ пришли с обыском в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко" государству. Сергей Пашинский Бывший депутат ВРУ