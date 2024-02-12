НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную организацию, из-за которой Украина потеряла 967 млн грн. Сообщается, что ее деятельность продолжалась в течение 2014-2018 гг.
Топ должностное лицо Администрации Президента обворовывало Украину
Вполне возможно, что речь идет о Сергее Пашинском, у которого сегодня СБУ и НАБУ проводили обыски.
В официальном заявлении НАБУ сказано, что еще 10 лет назад суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.
Ими решили завладеть один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса и топ-чиновник Администрации Президента Украины.
Согласно данным следствия, они создали преступную организацию и добились передачи нефтепродуктов госпредприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.
Следует обратить внимание на то, что общая сумма ущерба для Украины достигла 967 млн грн.
Сейчас подозреваются:
• бывший топ-чиновник Администрации Президента Украины, соорганизатор ОПГ;
• предприниматель, соорганизатор ОПГ;
• 4 члена ОПГ.
СБУ и НАБУ провели обыски у экс-нардепа Пашинского
12 февраля официально стало известно, что Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыск в доме экс-главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Сергея Пашинского.
Напомним, что Сергей Пашинский является бывшим народным депутатом Украины, а с 5 марта по 10 июня 2014 временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины. Также ранее он занимал должность заместителя председателя фракции и председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.
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