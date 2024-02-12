СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского. Что известно

Пашинский
Читати українською
Источник:  online.ua

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыск в доме главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Сергея Пашинского.

Что известно об обысках в Пашинском

Как сообщил экснардеп Пашинский, к нему пришли с обысками СБУ и НАБУ по делу о продаже нефтепродуктов Курченко.

Сегодня утром СБУ и НАБУ пришли с обыском в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко" государству, — написал Пашинский.

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

Глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности

В то же время он отрицает информацию о том, что ему вручили подозрение.

Меня не нужно искать или обыскивать — за это время я ни разу не покидал Украину, — добавил Пашинский.

Сергей Пашинский является бывшим народным депутатом Украины, а с 5 марта по 10 июня 2014 временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины. Также ранее он занимал должность заместителя председателя фракции и председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

В СБУ на НАБУ эту информацию пока не комментировали.

Что известно дело Сергея Курченко

Сергей Курченко — это украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний СЕПЕК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), эксвладелец и президент футбольного клуба «Металлист» (Харьков). После революции достоинства сбежал из Украины и находится в Москве.

По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний СЕПЕК нанесли украинскому бюджету минимум семь миллиардов гривен убытков. Против Курченко возбуждено несколько уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестовано. Как человек из окружения Януковича Курченко попал под санкции ЕС.

В НАБУ считают, что Курченко присвоил и легализовал имущество и средства ряда государственных предприятий более чем на 12 миллиардов гривен .

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дело Пашинского: суд вынес решение в апелляцию арестованного нардепа
Дело Пашинского: суд вынес решение в апелляцию арестованного нардепа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Пашинский получил от суда новый статус - детали
Пашинский получил от суда новый статус - детали
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Суд принял неожиданное решение об аресте Пашинского
Суд принял неожиданное решение об аресте Пашинского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?