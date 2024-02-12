СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского. Что известно

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыск в доме главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Сергея Пашинского.
Что известно об обысках в Пашинском
Как сообщил экснардеп Пашинский, к нему пришли с обысками СБУ и НАБУ по делу о продаже нефтепродуктов Курченко.
В то же время он отрицает информацию о том, что ему вручили подозрение.
Сергей Пашинский является бывшим народным депутатом Украины, а с 5 марта по 10 июня 2014 временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины. Также ранее он занимал должность заместителя председателя фракции и председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.
В СБУ на НАБУ эту информацию пока не комментировали.
Что известно дело Сергея Курченко
Сергей Курченко — это украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний СЕПЕК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), эксвладелец и президент футбольного клуба «Металлист» (Харьков). После революции достоинства сбежал из Украины и находится в Москве.
По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний СЕПЕК нанесли украинскому бюджету минимум семь миллиардов гривен убытков. Против Курченко возбуждено несколько уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестовано. Как человек из окружения Януковича Курченко попал под санкции ЕС.
В НАБУ считают, что Курченко присвоил и легализовал имущество и средства ряда государственных предприятий более чем на 12 миллиардов гривен .
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