СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского. Что известно

Что известно об обысках в Пашинском

Как сообщил экснардеп Пашинский, к нему пришли с обысками СБУ и НАБУ по делу о продаже нефтепродуктов Курченко.

Сегодня утром СБУ и НАБУ пришли с обыском в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко" государству, — написал Пашинский. Сергей Пашинский Глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности

В то же время он отрицает информацию о том, что ему вручили подозрение.

Меня не нужно искать или обыскивать — за это время я ни разу не покидал Украину, — добавил Пашинский. Поделиться

Сергей Пашинский является бывшим народным депутатом Украины, а с 5 марта по 10 июня 2014 временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины. Также ранее он занимал должность заместителя председателя фракции и председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

В СБУ на НАБУ эту информацию пока не комментировали.

Что известно дело Сергея Курченко

Сергей Курченко — это украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний СЕПЕК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), эксвладелец и президент футбольного клуба «Металлист» (Харьков). После революции достоинства сбежал из Украины и находится в Москве.

По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний СЕПЕК нанесли украинскому бюджету минимум семь миллиардов гривен убытков. Против Курченко возбуждено несколько уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестовано. Как человек из окружения Януковича Курченко попал под санкции ЕС.

В НАБУ считают, что Курченко присвоил и легализовал имущество и средства ряда государственных предприятий более чем на 12 миллиардов гривен .