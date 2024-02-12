СБУ та НАБУ провели обшуки в екснардепа Пашинського. Що відомо

Що відомо про обшуки в Пашинського

Як повідомив екснардеп Пашинський до нього прийшли з обшуками СБУ та НАБУ у справі про продаж нафтопродуктів Курченка.

Сьогодні зранку СБУ й НАБУ завітали з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка" державі, — написав Пашинський. Сергій Пашинський Очільник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості

Водночас він заперечив інформацію про те, що йому вручили підозру.

Мене не треба шукати чи обшукувати — за цей час я жодного разу не покидав Україну, — додав Пашинський. Поширити

Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

У СБУ на НАБУ цю інформацію поки що не коментували.

Що відомо справу Сергія Курченка

Сергій Курченко — це український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Після Революції гідності втік з України і перебуває в Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету щонайменше сім мільярдів гривень збитків. Проти Курченка відкрито кілька кримінальних справ, його майно і майно підприємств заарештовано. Як людина з оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції ЄС.

У НАБУ вважають, що Курченко привласнив і легалізував майно й кошти низки державних підприємств на понад 12 мільярдів гривень.