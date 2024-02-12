НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через яку Україна втратила 967 млн грн. Повідомляється, що її діяльність тривала протягом 2014-2018 рр.
Топпосадовець Адміністрації Президента обкрадав Україну
Цілком можливо, що йдеться про Сергія Пашинського, у якого сьогодні СБУ та НАБУ проводили обшуки.
В офіційній заяві НАБУ сказано, ще 10 років суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства.
Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України.
Згідно з даними слідства, вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
Варто звернути увагу на те, що загальна сума збитків для України сягнула 967 млн грн.
Наразі підозрюються:
• колишній топпосадовець Адміністрації Президента України, співорганізатор ЗО;
• підприємець, співорганізатор ЗО;
• 4 члени ЗО.
СБУ та НАБУ провели обшуки в екснардепа Пашинського
12 лютого офіційно стало відомо, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро провели обшук у помешканні екснардепа Сергія Пашинського.
Нагадаємо, що Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.
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