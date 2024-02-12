Обікрали Україну майже на мільярд. НАБУ, САП та СБУ викрили злочинну організацію
Категорія
Україна
Дата публікації

Обікрали Україну майже на мільярд. НАБУ, САП та СБУ викрили злочинну організацію

НАБУ
НАБУ

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через яку Україна втратила 967 млн грн. Повідомляється, що її діяльність тривала протягом 2014-2018 рр.

Топпосадовець Адміністрації Президента обкрадав Україну

Цілком можливо, що йдеться про Сергія Пашинського, у якого сьогодні СБУ та НАБУ проводили обшуки.

В офіційній заяві НАБУ сказано, ще 10 років суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства.

Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України.

Згідно з даними слідства, вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.

Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Варто звернути увагу на те, що загальна сума збитків для України сягнула 967 млн грн.

Наразі підозрюються:

• колишній топпосадовець Адміністрації Президента України, співорганізатор ЗО;

• підприємець, співорганізатор ЗО;

• 4 члени ЗО.

СБУ та НАБУ провели обшуки в екснардепа Пашинського

12 лютого офіційно стало відомо, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро провели обшук у помешканні екснардепа Сергія Пашинського.

Сьогодні зранку СБУ й НАБУ завітали з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка" держав.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

Колишній депутат ВРУ

Нагадаємо, що Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

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