Голова СБУ Василь Малюк зустрівся з послами країн G7. Вони обговорили питання демократичного розвитку України та стеження за журналістами проєкту Bihus.Info, яке, як повідомляють, організував Департамент захисту нацдержавності СБУ.

Зустріч Малюка з послами Великої сімки

У СБУ повідомили, що посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції Bihus.Іnfo.

За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема звільнено керівника ДЗНД Романа Семенченка. Також відбудеться переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.

Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ. Василь Малюк голова СБУ

Окрім цього, на зустрічі обговорили внесок СБУ у захист України, зокрема враження Кримського мосту, витіснення РФ з Чорного моря за допомогою надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки, військових об’єктів та інфраструктури, яка забезпечує російський ВПК, та про інші спецоперації.

Раніше нардепи викликали Малюка для доповіді у Верховну Раду через стеження за журналістами. Малюк заявив, що стеження за журналістами Bihus.Іnfo з боку його підлеглих є неприпустимим.

Стеження за журналістами Bihus.Info

16 січня ресурс «Народна правда» поширив у мережі відео, на якому кілька представників Bihus.Info ймовірно, вживали наркотичні засоби на корпоративі. Відео також містить записи розмов і телефонних дзвінків цих співробітників.

Засновник проєкту Денис Бігус сказав, що операторів, які вживають наркотики на відео, звільнять.

Бігус додав, що представники «поки невстановленої служби» встановили камери в номерах заміського комплексу, де члени команди Bihus.Info святкували корпоратив.

5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією встановили працівники департаменту захисту національної державності СБУ.

31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

СБУ після розслідування повідомила, що операторка Bihus.Info фігурувала у справі про незаконне виробництво і зберігання наркотиків.