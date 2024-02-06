У СБУ забрали справу щодо стеження за Bihus.Info — тепер її розслідуватиме ДБР
Категорія
Україна
Дата публікації

У СБУ забрали справу щодо стеження за Bihus.Info — тепер її розслідуватиме ДБР

Офіс Генерального прокурора
Bihus.Info

Офіс генерального прокурора доручив ДБР розслідувати справу про стеження за командою проєкту Bihus.Info.
 

У СБУ забрали справу щодо стеження за Bihus.Info

Як йдеться у повідомленні, через те, що до кримінальної справи можуть бути причетні співробітники правоохоронного органу (йдеться про СБУ), досудове розслідування підлягає «виключній підслідності Державного бюро розслідувань».

Досудове розслідування здійснюватимуть за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також їх незаконне використання.

Порушення прав журналістів є неприпустимими та підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов’язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти — отримувати інформацію про цю роботу, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Що цьому передувало

16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.

31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".

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