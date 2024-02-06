У СБУ забрали дело по слежке за Bihus.Info — теперь его будет расследовать ДБР

У СБУ забрали дело по слежке за Bihus.Info

Как говорится в сообщении, так как к уголовному делу могут быть причастны сотрудники правоохранительного органа (речь идет о СБУ), досудебное расследование подлежит «исключительной подследственности Государственного бюро расследований».

Досудебное расследование будет осуществляться по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса. Речь идет о незаконном приобретении или сбыте специальных технических средств негласного получения информации, а также их незаконном использовании.

Нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции. Органы прокуратуры обязаны гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты — получать информацию об этой работе, — отметили в Офисе генпрокурора. Поделиться

Что этому предшествовало

16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с пояснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежения за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения по своему департаменту и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".