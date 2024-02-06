У СБУ забрали дело по слежке за Bihus.Info — теперь его будет расследовать ДБР
Категория
Украина
Дата публикации

У СБУ забрали дело по слежке за Bihus.Info — теперь его будет расследовать ДБР

Офис Генерального прокурора
Bihus.Info
Читати українською

Офис генерального прокурора поручил ДБР расследовать дело о слежке за командой проекта Bihus.Info.
 

У СБУ забрали дело по слежке за Bihus.Info

Как говорится в сообщении, так как к уголовному делу могут быть причастны сотрудники правоохранительного органа (речь идет о СБУ), досудебное расследование подлежит «исключительной подследственности Государственного бюро расследований».

Досудебное расследование будет осуществляться по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса. Речь идет о незаконном приобретении или сбыте специальных технических средств негласного получения информации, а также их незаконном использовании.

Нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции. Органы прокуратуры обязаны гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты — получать информацию об этой работе, — отметили в Офисе генпрокурора.

Что этому предшествовало

16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с пояснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежения за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения по своему департаменту и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Компания известного спортсмена Сергея Бубки продает топливо армии РФ на оккупированных территориях - журналисты Bihus.Info
Компания известного спортсмена Сергея Бубки продает топливо армии РФ на оккупированных территориях - журналисты Bihus.Info
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Часть "недоарестованных" активов Медведчука переписали на человека из окружения Татарова — Bihus.Info
Часть "недоарестованных" активов Медведчука переписали на человека из окружения Татарова — Bihus.Info
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ расследует обстоятельства незаконного прослушивания журналистов Bihus.Info
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.