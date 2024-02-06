Голову СБУ Малюка терміново викликають до Ради — відома причина

У Раді проголосували за виклик глави СБУ Малюка

Депутати Верховної Рали ухвалили рішення викликати голову Служби безпеки України до доповіді на тлі розслідування Bihus.Info про прослуховування спецслужбою журналістів.

За проголосували 159 депутатів.

Перед цим голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції на звіт, щоб обговорити стан справ розслідування атак на журналістів.

Голова Служби безпеки Василь Малюк відреагував на скандал щодо прослуховування журналістів Bihus.Info.

Він розкритикував співробітників департаменту відомства і назвав їх дії неприпустимими.

На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів, — зазначив Малюк. Василь Малюк Голова СБУ

Моя позиція однозначна — не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби, — наголосив Малюк.

Наголошую — такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Я як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких — свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет, — підсумував голова СБУ. Поширити

Що цьому передувало

16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.

31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.