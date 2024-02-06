Главу СБУ Малюка срочно вызывают в Раду — известная причина

Народные депутаты проголосовали за вызов главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.info
В Раде проголосовали за вызов главы СБУ Малюка
Депутаты Верховной Ралли приняли решение вызвать главу Службы безопасности Украины к докладу на фоне расследования Bihus.Info о прослушивании спецслужбой журналистов .
За проголосовало 159 депутатов.
Перед этим председатель комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции на отчет, чтобы обсудить состояние дел расследования атак на журналистов.
Глава Службы безопасности Василий Малюк отреагировал на скандал по поводу прослушивания журналистов Bihus.Info.
Он подверг критике сотрудников департамента ведомства и назвал их действия недопустимыми.
Моя позиция однозначна — не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы, — отметил Малюк.
Что этому предшествовало
16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с пояснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для наблюдения за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.
31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения по своему департаменту и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".
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