Главу СБУ Малюка срочно вызывают в Раду — известная причина
Категория
Украина
Дата публикации

Главу СБУ Малюка срочно вызывают в Раду — известная причина

Малюк
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Источник:  Ярослав Железняк

Народные депутаты проголосовали за вызов главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.info

В Раде проголосовали за вызов главы СБУ Малюка

Депутаты Верховной Ралли приняли решение вызвать главу Службы безопасности Украины к докладу на фоне расследования Bihus.Info о прослушивании спецслужбой журналистов .

За проголосовало 159 депутатов.

Перед этим председатель комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции на отчет, чтобы обсудить состояние дел расследования атак на журналистов.

Глава Службы безопасности Василий Малюк отреагировал на скандал по поводу прослушивания журналистов Bihus.Info.

Он подверг критике сотрудников департамента ведомства и назвал их действия недопустимыми.

К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, но также имело место публичное распространение видеоматериалов, — отметил Малюк.

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ

Моя позиция однозначна — не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы, — отметил Малюк.

Подчеркиваю — такие действия недопустимы и уже вызвали ряд кадровых решений. Я, как руководитель СБУ, сделаю все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно. Сегодня мы не просто строим обновленную СБУ, а защищаем демократические ценности, среди которых свобода слова и независимость медиа. Для меня лично отныне это сверхприоритет, подытожил глава СБУ.

Что этому предшествовало

16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с пояснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для наблюдения за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения по своему департаменту и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".

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