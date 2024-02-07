Глава СБУ Василий Малюк встретился с послами стран G7. Они обсудили вопросы демократического развития Украины и слежки за журналистами проекта Bihus.Info, который, как сообщают, организовал Департамент защиты нацгосударственности СБУ.

Встреча Малюка с послами Большой семерки

В СБУ сообщили, что послы получили ответы о ситуации, которая сложилась вокруг редакции Bihus.Info.

По словам Василия Малюка, приняты кадровые решения, в частности уволен руководитель ДЗНГ Роман Семенченко. Также состоится переформатирование работы подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления.

Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важного принципа демократии в деятельности СБУ. Василий Малюк глава СБУ

Кроме этого, на встрече обсудили вклад СБУ в защиту Украины, в частности, впечатление Крымского моста, вытеснение РФ из Черного моря с помощью надводных дронов, уничтожение вражеской военной техники, военных объектов и инфраструктуры, которая обеспечивает российский ВПК, и другие спецоперации.

Ранее нардепы вызвали Малыша для доклада в Верховную Раду из-за слежки за журналистами. Малыш заявил, что слежка за журналистами Bihus.Info со стороны его подчиненных недопустима.

Слежка за журналистами Bihus.Info

16 января ресурс «Народная правда» распространил в сети видео, на котором несколько представителей Bihus.Info предположительно употребляли наркотические средства на корпоративе. Видео содержит записи разговоров и телефонных звонков этих сотрудников.

Основатель проекта Денис Бигус сказал, что операторов, употребляющих наркотики на видео, уволят.

Бигус добавил, что представители "пока неустановленной службы" установили камеры в номерах загородного комплекса, где члены команды Bihus.Info праздновали корпоратив.

5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что скрытые камеры в гостиничные номера для слежки под редакцией установили сотрудники департамента защиты национальной государственности СБУ.

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

СБУ после расследования сообщила, что оператор Bihus.Info фигурировала по делу о незаконном производстве и хранении наркотиков.