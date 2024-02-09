Обшуки СБУ у Києво-Печерській лаврі. Клірик УПЦ(МП) отримав підозру

Клірику УПЦ Московського патріархату вручили підозру у виправдовуванні війни. Фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя).

Клірик УПЦ МП виправдовував агресію РФ

За даним СБУ, клірик причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року, під час яких сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Слідство встановило, що він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Пропагандист "інструктував" фігуранта, щоб той записав та поширив у мережі провокативні відео про штучні заворушення біля Лаври. Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси.

Також у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію Росії, вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ. Він регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя, — йдеться в дописі. Поширити

Експертиза, яку ініціювала СБУ, підтвердила факти його підривної діяльності. За місцем перебування клірика знайшли комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

СБУ прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври

9 лютого СБУ прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври. За даними джерел, правоохоронці прийшли до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

Нагадаємо, 29 березня 2023 року закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату).

Попри це, представники УПЦ (МП) доволі довго відмовлялися це зробити.

Лише у вересні минулого року духовна академія та семінарія УПЦ (МП) нарешті погодилася звільнити приміщення Києво-Печерської лаври.