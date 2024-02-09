Обыски СБУ в Киево-Печерской Лавре. Клирик УПЦ(МП) получил подозрение

Клирику УПЦ Московского патриархата вручили подозрение в оправдывании войны. Фигурант является одним из самых близких соратников митрополита Павла (Лебедя).

Клирик УПЦ МП оправдывал агрессию РФ

По данным СБУ, клирик причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года, во время которых надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Следствие установило, что он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, подозреваемым в государственной измене. Пропагандист "инструктировал" фигуранта, чтобы тот записал и распространил в сети провокационные видео об искусственных беспорядках у Лавры. Снятые стремы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы.

Также в переписках с верующими клирик оправдывал вооруженную агрессию России, восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ. Он регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, в том числе защитников Мариуполя, говорится в сообщении. Поделиться

Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факты его подрывной деятельности. По месту нахождения клирика нашли компьютерную технику, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с подтверждениями преступных действий.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

9 февраля СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. По данным источников, правоохранители пришли к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.

Напомним, 29 марта 2023 г. закончилось действие Договора об аренде помещений между Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра» и Украинской православной церковью (Московского патриархата).

Несмотря на это, представители УПЦ достаточно долго отказывались это сделать.

Только в сентябре прошлого года духовная академия и семинария УПЦ (МП) наконец-то согласилась освободить помещение Киево-Печерской лавры.