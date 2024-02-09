Согласно данным украинских журналистов, утром 9 февраля Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре.
Обыски в Киево-Печерской лавре. Что известно
О том, что украинская спецслужба посетила лавру, написали сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои анонимные источники в СБУ.
Следует отметить, что пока ни руководство СБУ, ни представители лавры эту информацию официально не комментируют.
Однако в сети уже появилось фотоподтверждение визита СБУ в Киево-Печерскую лавру.
По словам инсайдера издания, детали обыска будут обнародованы чуть позже.
Что важно знать о конфликте вокруг Киево-Печерской лавры
29 марта 2023 г. закончилось действие Договора об аренде помещений между Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра» и Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Несмотря на это, представители УПЦ достаточно долго отказывались это сделать.
Только в сентябре прошлого года духовная академия и семинария УПЦ (МП) наконец-то согласилась освободить помещение Киево-Печерской лавры.
В это время официально стало известно, что комиссия заповедника опечатала корпуса №63, №64, которые использовались как учебно-административные помещения.
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