Обыски в Киево-Печерской лавре. Что известно

О том, что украинская спецслужба посетила лавру, написали сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои анонимные источники в СБУ.

По нашей информации, Служба безопасности пришла к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству, — рассказывает инсайдер издания “Радио Свобода”. Поделиться

Следует отметить, что пока ни руководство СБУ, ни представители лавры эту информацию официально не комментируют.

Однако в сети уже появилось фотоподтверждение визита СБУ в Киево-Печерскую лавру.

Фото: radiosvoboda.org

По словам инсайдера издания, детали обыска будут обнародованы чуть позже.

Что важно знать о конфликте вокруг Киево-Печерской лавры

29 марта 2023 г. закончилось действие Договора об аренде помещений между Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра» и Украинской православной церковью (Московского патриархата).

Несмотря на это, представители УПЦ достаточно долго отказывались это сделать.

Только в сентябре прошлого года духовная академия и семинария УПЦ (МП) наконец-то согласилась освободить помещение Киево-Печерской лавры.

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра законным способом продолжает работу по фактическому возвращению помещений, принадлежащих государству. Духовная академия и семинария УПЦ освободила помещение Киево-Печерской лавры, — говорилось в официальном заявлении представителей лавры. Поделиться

В это время официально стало известно, что комиссия заповедника опечатала корпуса №63, №64, которые использовались как учебно-административные помещения.