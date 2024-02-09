СБУ прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври

СБУ

Згідно з даними українських журналістів, вранці 9 лютого Служба безпеки України проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі.

Обшуки у Києво-Печерській лаврі. Що відомо

Про те, що українська спецслужба завітала до лаври написали одразу декілька українських ЗМІ з посиланням на свої анонімні джерела в СБУ.

За нашою інформацією, Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі, — розповідає інсайдер видання “Радіо Свобода”.

Варто зазначити, що поки ні керівництво СБУ, ні представники лаври цю інформацію офіційно не коментують.

Однак в мережі вже з’явилося фотопідтвердження візиту СБУ до Києво-Печерської лаври.

СБУ
Фото: radiosvoboda.org

За словами інсайдера видання, деталі обшуку оприлюднять згодом.

Що важливо знати про конфлікт навколо Києво-Печерської лаври

29 березня 2023 року закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату).

Попри це, представники УПЦ (МП) доволі довго відмовлялися це зробити.

Лише у вересні минулого року духовна академія та семінарія УПЦ (МП) нарешті погодилася звільнити приміщення Києво-Печерської лаври.

Національний заповідник Києво-Печерська лавра у законний спосіб продовжує роботу щодо фактичного повернення приміщень, які належать державі. Духовна академія та семінарія УПЦ звільнила приміщення Києво-Печерської лаври, — йшлося в офіційній заяві представників Лаври.

Саме тоді офіційно стало відомо, що комісія заповідника опечатала корпуси №63, №64, які використовували як навчально-адміністративні приміщення.

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