Згідно з даними українських журналістів, вранці 9 лютого Служба безпеки України проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі.
Обшуки у Києво-Печерській лаврі. Що відомо
Про те, що українська спецслужба завітала до лаври написали одразу декілька українських ЗМІ з посиланням на свої анонімні джерела в СБУ.
Варто зазначити, що поки ні керівництво СБУ, ні представники лаври цю інформацію офіційно не коментують.
Однак в мережі вже з’явилося фотопідтвердження візиту СБУ до Києво-Печерської лаври.
За словами інсайдера видання, деталі обшуку оприлюднять згодом.
Що важливо знати про конфлікт навколо Києво-Печерської лаври
29 березня 2023 року закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату).
Попри це, представники УПЦ (МП) доволі довго відмовлялися це зробити.
Лише у вересні минулого року духовна академія та семінарія УПЦ (МП) нарешті погодилася звільнити приміщення Києво-Печерської лаври.
Саме тоді офіційно стало відомо, що комісія заповідника опечатала корпуси №63, №64, які використовували як навчально-адміністративні приміщення.
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