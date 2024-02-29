СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські ракети на Харків

Правоохоронці затримали зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Агентка РФ закликала частіше обстрілювати Харків
Як зазначають в сбу, поплічниця РФ шпигувала за Силами оборони у Харкові.
Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона пересилала відповідний "звіт" через месенджер.
За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань.
Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу РФ.
Що відомо про затриману колаборантку РФ
Зрадницею виявилась безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки.
Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає "посаду" в окупаційній адміністрації РФ.
Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.
Правоохоронці повідомили затриманій про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
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