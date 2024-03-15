Греция может передать Украине ПВО
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Греция может передать Украине ПВО

ПВО С-300
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Источник:  online.ua

Греция рассматривает вариант передачи Украине ЗРК С-300 и Оса после инцидента с ракетным ударом оккупационной армии РФ по Одессе во время визита премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Что известно о намерениях Греции передать Украине ПВО

По информации издания Army Recognition, в настоящее время греческие власти пересматривают вопросы передачи Украины комплексов ПВО С-300 и "Тор-М1" российского производства.

Эта переоценка знаменует собой поворотный момент после того, как российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от колонны, в которой находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский в Одессе 6 марта, отмечается в материале издания.

Журналисты добавляют, что Греция готова будет передать Украине эти системы ПВО при условии получения более современной американской MIM-104 Patriot.

Греция также рассматривает возможность передачи Украине ЗРК "Оса-АКМ".

В то время как системы С-300 и "Тор-М1" представляют для Украины большой интерес, о чем неоднократно заявлял президент Зеленский, систему "Оса" украинцы считают устаревшей.

Что известно о последствиях последней ракетной атаки армии РФ по Одессе

По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в результате серии ракетных ударов оккупационной армии РФ по Одессе 15 марта погибли 20 и пострадали 75 человек.

Кипер отметил, что 42 человека получают стационарное лечение, а 9 человек находятся в тяжелом состоянии.

В ОВА напомнили, что в субботу, 16 марта, в Одессе и области объявлен День траура.

Кроме того, добавил он, повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения в городе.

По состоянию на 22:00 уже было возобновлено электроснабжение 531 абонента, и без напряжения остаются еще 4. Работы продолжатся завтра утром.

Без газоснабжения 800 абонентов. Срок восстановления – 16.03.2024 (до конца дня), – сообщил глава ОВА.

Он добавил, что аварийные и коммунальные службы продолжают работу на месте.

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