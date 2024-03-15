Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ

Як зазначається, вночі росіяни вдарили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Районами пусків безпілотників стали Приморсько-Ахтарськ та Курська область Росії.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи було збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

Що відомо про атаку РФ на Україну 15 березня

Вночі проти 15 березня росіяни атакували "Шахедами" Хмельницьку область. У повідомленні Хмельницької ОВА зазначено, що сили ППО збили 2 БпЛА типу "Shahed", а постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.

Також вночі ворог атакував Київську область безпілотниками. У Київській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів.