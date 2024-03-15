Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

Вночі 15 березня російська армія атакувала Україну 27 "Шахедами". Їх усі знищили сили української ППО.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ

Як зазначається, вночі росіяни вдарили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Районами пусків безпілотників стали Приморсько-Ахтарськ та Курська область Росії.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи було збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

Що відомо про атаку РФ на Україну 15 березня

Вночі проти 15 березня росіяни атакували "Шахедами" Хмельницьку область. У повідомленні Хмельницької ОВА зазначено, що сили ППО збили 2 БпЛА типу "Shahed", а постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.

Також вночі ворог атакував Київську область безпілотниками. У Київській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів.

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