Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
Читати українською

Ночью 15 марта российская армия атаковала Украину 27 "Шахедами". Их все уничтожили силы украинского ПВО.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ

Как отмечается, ночью россияне ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа "Shahed". Районами пусков беспилотников стали Приморско-Ахтарск и Курская область России.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы были сбиты 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

Что известно об атаке РФ на Украину 15 марта

Ночью против 15 марта россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область. В сообщении Хмельницкой ОВА указано, что силы ПВО сбили 2 БпЛА типа "Shahed", а пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

Также ночью враг атаковал Киевскую область беспилотниками. В Киевской области работали силы и средства противовоздушной обороны из-за очередной атаки российских оккупантов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили станцию РЭБ и систему ПВО армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 35 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили станцию РЭБ и 2 средства ПВО армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?