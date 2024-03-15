Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину

Ночью 15 марта российская армия атаковала Украину 27 "Шахедами". Их все уничтожили силы украинского ПВО.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ

Как отмечается, ночью россияне ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа "Shahed". Районами пусков беспилотников стали Приморско-Ахтарск и Курская область России.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы были сбиты 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

Что известно об атаке РФ на Украину 15 марта

Ночью против 15 марта россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область. В сообщении Хмельницкой ОВА указано, что силы ПВО сбили 2 БпЛА типа "Shahed", а пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

Также ночью враг атаковал Киевскую область беспилотниками. В Киевской области работали силы и средства противовоздушной обороны из-за очередной атаки российских оккупантов.