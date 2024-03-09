Силы ПВО сбили 35 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 35 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Наши военные в ночь на 10 марта сбили 35 из 39 ударных дронов типа "Шахед", которые российская армия применила для атаки по Украине.

В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ по Украине

Как уточнили в ПС, кроме 39 "Шахедов", россияне также запустили по Украине 4 зенитных управляемых ракет С-300, которыми ударили по Харьковской и Донецкой областям.

Что касается ударных беспилотников, то их враг запускал с мыса Чауда в оккупированном Крыму и из российского Приморско-Ахтарска.

Отмечается, что боевая работа по сбитию вражеских дронов-камикадзе происходила этой ночью в десяти областях.

В результате боевой работы сбито 35 «шахедов» в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей, отметили защитники неба.

Военные добавили, что большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭБ.

Что известно об атаке РФ на Украину 10 марта

Напомним, поздно вечером 9 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе типа "Шахед".

Около одиннадцати вечера стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снегиревке Николаевской области. Позже начальник Снигиревской МВА Иван Кухта рассказал, что в области были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе. В результате возможны отключения света в близлежащих деревнях.

Кроме этого на Днепропетровщине ракета попала по предприятию, пострадал 58-летний мужчина.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, оккупанты продолжили запускать по Украине новые группы "Шахедов".

Позже, около пяти часов утра, стало известно о взрывах, произошедших в Хмельницкой области во время воздушной тревоги.

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