Силы ПВО сбили 12 дронов во время атаки РФ по Украине

В ночь на 9 марта РФ атаковала Украину 15-ю ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО сбили 12 вражеских дронов.

В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

Как отмечается, беспилотники оккупанты запускали из крымской Чауды и Приморско-Ахтарска в России.

Украинские Силы ПВО сбили 12 беспилотников.

Российские "Шахеды" уничтожены в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны, отмечают ПС ВСУ. Поделиться

Что известно об атаке РФ по Украине 9 марта

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью над областью сбили шесть беспилотников.

Но было попадание по промышленному предприятию в Криворожском районе — там возник пожар. Прошло без пострадавших.

Также армия России ударила по Марганцу и одному из сел общины по тяжелой артиллерии. В общей сложности на населенные пункты выпустили более 10 снарядов.

Погибших и раненых нет.