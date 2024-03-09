Силы ПВО сбили 12 дронов во время атаки РФ по Украине

В ночь на 9 марта РФ атаковала Украину 15-ю ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО сбили 12 вражеских дронов.
В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ
Как отмечается, беспилотники оккупанты запускали из крымской Чауды и Приморско-Ахтарска в России.
Украинские Силы ПВО сбили 12 беспилотников.
Российские "Шахеды" уничтожены в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
Что известно об атаке РФ по Украине 9 марта
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью над областью сбили шесть беспилотников.
Но было попадание по промышленному предприятию в Криворожском районе — там возник пожар. Прошло без пострадавших.
Также армия России ударила по Марганцу и одному из сел общины по тяжелой артиллерии. В общей сложности на населенные пункты выпустили более 10 снарядов.
Погибших и раненых нет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-