Сили ППО збили 12 дронів під час атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 12 дронів під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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У ніч на 9 березня РФ атакувала Україну 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО збили 12 ворожих дронів.

У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

Як зазначається,безпілотники окупанти запускали з кримської Чауди та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Українські Сили ППО збили 12 безпілотників.

Російські "Шахеди" знищені у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони, — зазначають ПС ЗСУ.

Що відомо про атаку РФ по Україні 9 березня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі над областю збили шість безпілотників.

Але було влучання по промисловому підприємству в Криворізькому районі — там виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

Також армія Росії вдарила по Марганцю та одному з сіл громади з важкої артилерії. Загалом на населені пункти випустили понад 10 снарядів.

Загиблих і поранених немає.

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