Сили ППО збили 12 дронів під час атаки РФ по Україні

У ніч на 9 березня РФ атакувала Україну 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО збили 12 ворожих дронів.
У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ
Як зазначається,безпілотники окупанти запускали з кримської Чауди та Приморсько-Ахтарська у Росії.
Українські Сили ППО збили 12 безпілотників.
Російські "Шахеди" знищені у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
Що відомо про атаку РФ по Україні 9 березня
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі над областю збили шість безпілотників.
Але було влучання по промисловому підприємству в Криворізькому районі — там виникла пожежа. Минулося без постраждалих.
Також армія Росії вдарила по Марганцю та одному з сіл громади з важкої артилерії. Загалом на населені пункти випустили понад 10 снарядів.
Загиблих і поранених немає.
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