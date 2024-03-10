ЗСУ уразили станцію РЕБ та 2 засоби ППО армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 10.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 69 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба та Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 30 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станції радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.