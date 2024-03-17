ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 11 танків та систему ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 11 танків та систему ППО

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 17 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 430 740 військових. Крім того, ЗСУ знищили 49 автомобілів, 28 артсистем та 24 ББМ.

Які загальні бойові втрати противника

  • особового складу — близько 430 740 (+1160) осіб ліквідовано;

  • танків — 6790 (+11) од.;

  • бойових броньованих машин — 12 997 (+24) од.;

  • артилерійських систем — 10 634 (+28) од.;

  • РСЗВ — 1017 од.;

  • засоби ППО — 720 (+1) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8272 (+4) од.;

  • крилаті ракети — 1922 од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 073 (+49) од.;

  • спеціальна техніка — 1723 (+11) од.

Що відомо про російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

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