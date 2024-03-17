ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 11 танків та систему ППО

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 17 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 430 740 військових. Крім того, ЗСУ знищили 49 автомобілів, 28 артсистем та 24 ББМ.