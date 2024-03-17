ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 11 танков и систему ПВО

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья 17 марта составляют 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 430 740 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 49 автомобилей, 28 артсистем и 24 ББМ.
Какие общие боевые потери противника
личного состава — около 430 740 (1160) человек ликвидировано;
танков — 6790 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 12 997 (+24) ед;
артиллерийских систем — 10 634 (+28) ед;
РСЗО — 1017 ед.;
средства ПВО — 720 (+1) ед.;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8272 (+4) ед;
крылатые ракеты — 1922 ед.;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 14 073 (+49) ед;
специальная техника — 1723 (+11) ед.
Что известно о российских обстрелах
За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.
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