ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 11 танков и систему ПВО

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья 17 марта составляют 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 430 740 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 49 автомобилей, 28 артсистем и 24 ББМ.

Какие общие боевые потери противника

личного состава — около 430 740 (1160) человек ликвидировано;

танков — 6790 (+11) ед;

боевых бронированных машин — 12 997 (+24) ед;

артиллерийских систем — 10 634 (+28) ед;

РСЗО — 1017 ед.;

средства ПВО — 720 (+1) ед.;

самолетов — 347 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8272 (+4) ед;

крылатые ракеты — 1922 ед.;

корабли/катера — 26 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 073 (+49) ед;

специальная техника — 1723 (+11) ед.

Что известно о российских обстрелах

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.