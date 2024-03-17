ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 11 танков и систему ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 11 танков и систему ПВО

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Потери России в войне в Украине к утру воскресенья 17 марта составляют 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 430 740 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 49 автомобилей, 28 артсистем и 24 ББМ.

Какие общие боевые потери противника

  • личного состава — около 430 740 (1160) человек ликвидировано;

  • танков — 6790 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 12 997 (+24) ед;

  • артиллерийских систем — 10 634 (+28) ед;

  • РСЗО — 1017 ед.;

  • средства ПВО — 720 (+1) ед.;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8272 (+4) ед;

  • крылатые ракеты — 1922 ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 073 (+49) ед;

  • специальная техника — 1723 (+11) ед.

Что известно о российских обстрелах

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.

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