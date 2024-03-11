Генштаб ВСУ сообщает о десятках боевых столкновений на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ сообщает о десятках боевых столкновений на фронте

Генштаб ВСУ
война
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В Украине на фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновения. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

Что известно об атаках россиян

Всего враг нанес 4 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Муравейня, Копейки, Сенне Сумской области; Большой Бурлук, Волчанск Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздолевка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретино, Семеновка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БПЛА были уничтожены.

Под артиллерийским огнем было более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отразили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и восточнее Временного Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отбили 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

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