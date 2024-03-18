Сили ППО збили 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

18 березня російські окупанти атакували Україну 22 безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО 17 з них знищили.

У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Вночі росіяни атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумській області та 22-ма ударними БпЛА типу "Шахед". Районами пусків безпілотників стали Приморсько-Ахтарськ, Росія.

До відбиття повітряної атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей.

Що відомо про атаку РФ на Україну 18 березня

Росія завдала удару по пожежній частині у Харківській області. Повідомлялося про одного постраждалого. Внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: було пошкоджено вікна, двері, ворота, дах і фасадна частина. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.