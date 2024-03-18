Сили ППО збили 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

18 березня російські окупанти атакували Україну 22 безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО 17 з них знищили.

У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Вночі росіяни атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумській області та 22-ма ударними БпЛА типу "Шахед". Районами пусків безпілотників стали Приморсько-Ахтарськ, Росія.

До відбиття повітряної атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей.

Що відомо про атаку РФ на Україну 18 березня

Росія завдала удару по пожежній частині у Харківській області. Повідомлялося про одного постраждалого. Внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: було пошкоджено вікна, двері, ворота, дах і фасадна частина. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні в пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з яких отримав травму руки. Це був водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу, йому була надана перша медична допомога на місці.

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