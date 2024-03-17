Из-за ракетного удара РФ по Николаеву погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

Из-за ракетного удара РФ по Николаеву погиб человек

ДСНС Украины
Николаев
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В больнице скончался человек в результате российского ракетного удара по Николаеву 17 марта.

Последствия атаки по Николаеву

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в общей сложности пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Представители ОСУВ "Одесса" отмечают, что российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве.

Повреждения получили жилые дома. Предварительно повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся. Спасателями 3 государственной пожарно-спасательной части горение оперативно ликвидировано.

Силы обороны юга сообщили, что Россия ударила по Николаеву двумя ракетами "Искандер-М" из Крыма.

Оккупанты использовали тактику, идентичную предварительному удару по Одессе 15 марта: ударив одной ракетой, через несколько минут повторили удар в то же место.

Ситуация в Николаевской области

По данным ОВА, в ночь на 17 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожена БПЛА типа «Shahed 131/136».

16 марта, россияне дважды наносили артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В 14:20 обстрелы из артиллерии подвергся городу Очаков. Повреждено здание. Пострадавших нет.

Также в 21:53 и в 01:35 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

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