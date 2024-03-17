Армия РФ ударила по Николаеву. Есть пострадавшие

В воскресенье, 17 марта, в Николаеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Местные власти заявили о нескольких прилетах, в результате чего пострадали пять человек
Что известно об обстреле Николаева
Оккупационная армия России днем 17 марта атаковала Николаев — в городе прогремели несколько взрывов.
Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, в результате атаки оккупантов в городе пострадали пять человек.
Россияне ударили дронами по АЗС в Никополе
Утром россияне направили два дрона-камикадзе по городу, беспилотники ударили по АЗС.
По словам главы ОВА, пострадали трое мужчин 32, 43 и 67 лет. Медики предоставили им всю необходимую помощь.
В результате вражеской атаки было повреждено оборудование АЗС и грузовой автомобиль.
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