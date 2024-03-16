Армия РФ обстреляла Никопольщину. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Никопольщину. Есть раненые

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Никопольщина
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В результате обстрелов российскими военными Никопольского района Днепропетровщины 16 марта ранены мужчина и женщина.

РФ обстреляла Никопольщину 8 раз

Армия РФ масштабно атаковала Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Агрессор бил по Никопольщине 8 раз в день. Целил дронами-камикадзе и артиллерией. От российского террора страдали сам Никополь и Красногригорьевская община. Пострадали мужчина 75 лет и 77-летняя женщина.

Лисак также сообщил, что в результате обстрелов повреждены более 30 частных домов. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 6 — изуродованы. Разбитые гаражи и авто, погрузчик, парник.

Кроме того, есть разрушение на территории инфраструктурного объекта. Зацепило линии электропередач и газопроводы.

Обстрел Днепропетровской области 9 марта

Начальник областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину на Никопольщине из артиллерии.

Погиб 16-летний молодой человек. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый".

Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.

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