Армия РФ обстреляла Никопольщину. Есть раненые

В результате обстрелов российскими военными Никопольского района Днепропетровщины 16 марта ранены мужчина и женщина.
РФ обстреляла Никопольщину 8 раз
Армия РФ масштабно атаковала Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Агрессор бил по Никопольщине 8 раз в день. Целил дронами-камикадзе и артиллерией. От российского террора страдали сам Никополь и Красногригорьевская община. Пострадали мужчина 75 лет и 77-летняя женщина.
Лисак также сообщил, что в результате обстрелов повреждены более 30 частных домов. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 6 — изуродованы. Разбитые гаражи и авто, погрузчик, парник.
Обстрел Днепропетровской области 9 марта
Начальник областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину на Никопольщине из артиллерии.
Погиб 16-летний молодой человек. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый".
Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.
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