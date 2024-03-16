Армія РФ обстріляла Нікопольщину. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Нікопольщину. Є поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина

Внаслідок обстрілів російськими військовими Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня поранено чоловіка й жінку.

РФ обстріляла Нікопольщину 8 разів

Армія РФ масштабно атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Агресор бив по Нікопольщині 8 разів за день. Цілив дронами-камікадзе і артилерією. Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка.

Лисак також повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені понад 30 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені, ще 6 – понівечені. Потрощені гаражі та авто, навантажувач, парник.

Крім того, є руйнування на території інфраструктурного об'єкту. Зачепило лінії електропередач та газогони.

Обстріл Дніпропетровщини 9 березня

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, з артилерії.

Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий".

Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.

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Ілюстративне фото

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