Армія РФ обстріляла Нікопольщину. Є поранені

Внаслідок обстрілів російськими військовими Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня поранено чоловіка й жінку.
РФ обстріляла Нікопольщину 8 разів
Армія РФ масштабно атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Агресор бив по Нікопольщині 8 разів за день. Цілив дронами-камікадзе і артилерією. Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка.
Лисак також повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені понад 30 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені, ще 6 – понівечені. Потрощені гаражі та авто, навантажувач, парник.
Обстріл Дніпропетровщини 9 березня
Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, з артилерії.
Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий".
Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.
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