Войска РФ обстреляли из артиллерии Донецкую область. Есть погибший и раненый

Российские террористы утром обстреляли из артиллерии Новоселовку Первую в Донецкой области. В результате ударов погиб мужчина.
Россияне утром обстреляли из артиллерии Донецкую область
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.
По словам главы ОВА, в результате ударов из тяжелой артиллерии погиб 51-летний мужчина. Еще один получил ранение, он был госпитализирован.
Обстрелы Донецкой области
Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.
Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" — попали в пятиэтажку.
По данным главы МВД, в Мирнограде 6 человек спасены из-под завалов, из них 1 ребенок.
Как рассказали в Донецкой облпрокуратуре, снаряд попал в жилмассив, где пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет.
Также 7 марта россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на Торецк и Константиновку. В результате ударов пять человек получили ранения.
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