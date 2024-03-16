Войска РФ обстреляли из артиллерии Донецкую область. Есть погибший и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли из артиллерии Донецкую область. Есть погибший и раненый

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел
Читати українською

Российские террористы утром обстреляли из артиллерии Новоселовку Первую в Донецкой области. В результате ударов погиб мужчина.

Россияне утром обстреляли из артиллерии Донецкую область

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

По словам главы ОВА, в результате ударов из тяжелой артиллерии погиб 51-летний мужчина. Еще один получил ранение, он был госпитализирован.

Очеретинское общество рассекает линия фронта. Каждый день там несет угрозу жизни. Будьте ответственны! Эвакуйтесь, — добавил Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" — попали в пятиэтажку.

Два человека погибли и 5 ранены в результате ночных обстрелов Мирнограда. Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку — она не получила физических травм, — отметил глава ОВА.

По данным главы МВД, в Мирнограде 6 человек спасены из-под завалов, из них 1 ребенок.

Как рассказали в Донецкой облпрокуратуре, снаряд попал в жилмассив, где пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет.

Также 7 марта россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на Торецк и Константиновку. В результате ударов пять человек получили ранения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли Донецкую область. Погиб человек, есть раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константинопольское
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Донеччину и Сумщину. Есть погибшие и раненые
Последствия обстрела армией РФ Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли из артиллерии Донецкую область. Есть погибший и раненый
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?