Війська РФ обстріляли з артилерії Донеччину. Є загиблий та поранений

Російські терористи зранку обстріляли з артилерії Новоселівку Першу Донецької області. Внаслідок ударів загинув чоловік.
Росіяни зранку обстріляли з артилерії Донецьку область
Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
За словами голови ОВА, внаслідок ударів з важкої артилерії загинув 51-річний чоловік. Ще один отримав поранення, його було госпіталізовано.
Обстріли Донецької області
Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.
Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1" — влучили у пятиповерхівку.
За даними голови МВС, у Мирнограді 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина.
Як розповіли у Донецькій облпрокуратурі, снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років.
Також 7 березня росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Торецьк та Костянтинівку. Внаслідок ударів п'ятеро людей отримали поранення.
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