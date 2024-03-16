Війська РФ обстріляли з артилерії Донеччину. Є загиблий та поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ обстріляли з артилерії Донеччину. Є загиблий та поранений

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл

Російські терористи зранку обстріляли з артилерії Новоселівку Першу Донецької області. Внаслідок ударів загинув чоловік.

Росіяни зранку обстріляли з артилерії Донецьку область

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За словами голови ОВА, внаслідок ударів з важкої артилерії загинув 51-річний чоловік. Ще один отримав поранення, його було госпіталізовано.

Очеретинську громаду розтинає лінія фронту. Кожен день там несе загрозу для життя. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь, — додав Філашкін.

Обстріли Донецької області

Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.

Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1" — влучили у пятиповерхівку.

Дві людини загинули і 5 поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку — вона не отримала фізичних травм, — зазначив голова ОВА.

За даними голови МВС, у Мирнограді 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина.

Як розповіли у Донецькій облпрокуратурі, снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років.

Також 7 березня росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Торецьк та Костянтинівку. Внаслідок ударів п'ятеро людей отримали поранення.

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обстріл

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