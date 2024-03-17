Армія РФ вдарила по Миколаєву. Є постраждалі

У неділю, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Місцева влада заявила про декілька прильотів, унаслідок чого постраждали п'ятеро людей

Що відомо про обстріл Миколаєва

Окупаційна армія Росії вдень 17 березня атакувала Миколаєв — у місті пролунали декілька вибухів.

Як розповів очільник ОВА Віталій Кім, внаслідок атаки окупантів у місті постраждали п'ятеро людей.

В прощену неділю чи треба вибачати кацапів, що вони нас обстрілюють балістикою, — написав Кім. Поширити

Росіяни вдарили дронами по АЗС у Нікополі

Зранку росіяни спрямували два дрони-камікадзе по місту, безпілотники вдарили по АЗС.

За словами голова ОВА, постраждали троє чоловіків 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджене обладнання АЗС та вантажний автомобіль.