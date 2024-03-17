Через ракетний удар РФ по Миколаєву загинула людина

У лікарні померла людина внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву 17 березня.

Наслідки атаки по Миколаєву

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що загалом постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Представники ОСУВ “Одеса” зазначають, що російські окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури у Миколаєві.

Пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальниками 3 державної пожежно-рятувальної частини горіння оперативно ліквідоване.

Сили оборони півдня повідомили, що Росія вдарила по Миколаєву двома ракетами «Іскандер-М» з Криму.

Окупанти використали тактику, ідентичну попередньому удару по Одесі 15 березня: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

Ситуація в Миколаївській області

За даними ОВА, у ніч на 17 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed 131/136».

16 березня, росіяни двічі завдавали артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає.

О 14:20 обстрілів з артилерії зазнало місто Очаків. Пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

Також о 21:53 та о 01:35 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.