Війська РФ завдали ударів по Миколаївськії області. Є поранений та руйнування

РФ завдала ударів по Миколаївськії області

Унаслідок атаки постраждав чоловік. Йому медики надали допомогу на місці. Зруйновано та пошкоджено понад 30 приватних житлових будинків.

Напередодні війська РФ спрямували FPV-дрон по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Поширити

Пошкоджено автомобіль. Окупанти також двічі обстріляли з артилерії по акваторії Очаківської громади та місту Очаків. На щастя, постраждалих немає.

Що відомо про підготовку РФ до масованого ракетного удару по Україні

За словами керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, наразі росіяни завели ракетоносії до пунктів базування. Вони споряджені і готові — "хоч не всі і не повністю".

Носії "Калібрів" зараз не в морі, але їм вистачить дві-три години, аби прибути на бойове чергування, наголосила представниця ЗСУ.

З огляду на загальну аналітику, враховуючи паузу, яку витримав ворог, розуміючи його тяжіння до сакральних дат і різні інші інтерпретації, зокрема і підготовки до тих самих квазі-виборів, які вони так активно презентують. Можна говорити, що зараз певне затишшя, можливо перед наступною бурею, — каже речниця ОК "Південь". Поширити

Наразі в акваторії морі перебуває два човни Чорноморського флоту. Йдеться про забезпечення контролю на надводною ситуацією і захист пункту базування, пояснила Гуменюк.

Крім того, вона згадала запуск вчорашньої ракети РФ, яку окупанти випустила з Чорного моря по Одещині. Цю атаку Гуменюк називає "типовою тактикою ворога". За її словами, точкові ракетні удари час від часу будуть відбуватися.