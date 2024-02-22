Війська РФ завдали ударів по Миколаївськії області. Є поранений та руйнування

Російські окупаційні війська вранці у четвер, 22 лютого, завдали ударів із реактивної системи залпового вогню по селу Лимани Галицинівської громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
РФ завдала ударів по Миколаївськії області
Унаслідок атаки постраждав чоловік. Йому медики надали допомогу на місці. Зруйновано та пошкоджено понад 30 приватних житлових будинків.
Пошкоджено автомобіль. Окупанти також двічі обстріляли з артилерії по акваторії Очаківської громади та місту Очаків. На щастя, постраждалих немає.
Що відомо про підготовку РФ до масованого ракетного удару по Україні
За словами керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, наразі росіяни завели ракетоносії до пунктів базування. Вони споряджені і готові — "хоч не всі і не повністю".
Носії "Калібрів" зараз не в морі, але їм вистачить дві-три години, аби прибути на бойове чергування, наголосила представниця ЗСУ.
Наразі в акваторії морі перебуває два човни Чорноморського флоту. Йдеться про забезпечення контролю на надводною ситуацією і захист пункту базування, пояснила Гуменюк.
Крім того, вона згадала запуск вчорашньої ракети РФ, яку окупанти випустила з Чорного моря по Одещині. Цю атаку Гуменюк називає "типовою тактикою ворога". За її словами, точкові ракетні удари час від часу будуть відбуватися.
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