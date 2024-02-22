Войска РФ нанесли удары по Николаевской области. Есть раненый и разрушение

Российские оккупационные войска утром в четверг, 22 февраля, нанесли удары по реактивной системе залпового огня по селу Лиманы Галицыновской общины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

РФ нанесла удары по Николаевской области

В результате атаки пострадал мужчина. Ему медики оказали помощь на месте. Разрушены и повреждены более 30 частных жилых домов.

Накануне войска РФ направили FPV-дрон по селу Дмитровка Куцурубской общины. Поделиться

Поврежден автомобиль. Оккупанты также дважды обстреляли из артиллерии по акватории Очаковской общины и городу Очаков. К счастью, пострадавших нет.

Что известно о подготовке РФ к массированному ракетному удару по Украине

По словам руководителя прессцентра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, россияне завели ракетоносители в пункты базирования. Они снаряжены и готовы – "хоть не все и не полностью".

Носители "Калибров" сейчас не в море, но им хватит два-три часа, чтобы прибыть на боевое дежурство, подчеркнула представитель ВСУ.

Учитывая общую аналитику, учитывая паузу, которую выдержал враг, понимая его тяготение к сакральным датам и различные другие интерпретации, в том числе и подготовки к тем же квази-выборам, которые они так активно представляют. Можно говорить, что сейчас определенное затишье, возможно, перед следующей бурей, — говорит спикер ОК "Юг". Поделиться

В настоящее время в акватории моря находятся две лодки Черноморского флота. Речь идет об обеспечении контроля над надводной ситуацией и защите пункта базирования, пояснила Гуменюк.

Кроме того, она вспомнила о запуске вчерашней ракеты РФ, которую оккупанты выпустила из Черного моря по Одесщине. Эту атаку Гуменюк называет "типичной тактикой врага". По ее словам, точечные ракетные удары время от времени будут происходить.