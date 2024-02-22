Войска РФ нанесли удары по Николаевской области. Есть раненый и разрушение
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ нанесли удары по Николаевской области. Есть раненый и разрушение

Виталий Ким / Николаевская ОВА
обстрел
Читати українською

Российские оккупационные войска утром в четверг, 22 февраля, нанесли удары по реактивной системе залпового огня по селу Лиманы Галицыновской общины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

РФ нанесла удары по Николаевской области

В результате атаки пострадал мужчина. Ему медики оказали помощь на месте. Разрушены и повреждены более 30 частных жилых домов.

Накануне войска РФ направили FPV-дрон по селу Дмитровка Куцурубской общины.

Поврежден автомобиль. Оккупанты также дважды обстреляли из артиллерии по акватории Очаковской общины и городу Очаков. К счастью, пострадавших нет.

Что известно о подготовке РФ к массированному ракетному удару по Украине

По словам руководителя прессцентра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, россияне завели ракетоносители в пункты базирования. Они снаряжены и готовы – "хоть не все и не полностью".

Носители "Калибров" сейчас не в море, но им хватит два-три часа, чтобы прибыть на боевое дежурство, подчеркнула представитель ВСУ.

Учитывая общую аналитику, учитывая паузу, которую выдержал враг, понимая его тяготение к сакральным датам и различные другие интерпретации, в том числе и подготовки к тем же квази-выборам, которые они так активно представляют. Можно говорить, что сейчас определенное затишье, возможно, перед следующей бурей, — говорит спикер ОК "Юг".

В настоящее время в акватории моря находятся две лодки Черноморского флота. Речь идет об обеспечении контроля над надводной ситуацией и защите пункта базирования, пояснила Гуменюк.

Кроме того, она вспомнила о запуске вчерашней ракеты РФ, которую оккупанты выпустила из Черного моря по Одесщине. Эту атаку Гуменюк называет "типичной тактикой врага". По ее словам, точечные ракетные удары время от времени будут происходить.

На фоне того, какие потери была авиация, враг осторожно использует ее. С акватории Черного моря был нанесен ракетный удар, то есть попытка измерить готовность и плотность ПВО. Вероятно, ракета была Х-31, это противорадиолокационная ракета. Над акваторией Черного моря она потеряла состоятельность, – объяснила Гуменюк.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия массированно обстреливает Херсон. Есть погибший и раненые
Херсонская ГВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный обстрел Краматорска. Армия РФ повредила более 130 домов
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Запорожская АЭС осталась на одной линии питания из-за обстрела РФ
Министерство энергетики Украины
ЗАЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?