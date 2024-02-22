Войска РФ нанесли удары по Николаевской области. Есть раненый и разрушение

Российские оккупационные войска утром в четверг, 22 февраля, нанесли удары по реактивной системе залпового огня по селу Лиманы Галицыновской общины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
РФ нанесла удары по Николаевской области
В результате атаки пострадал мужчина. Ему медики оказали помощь на месте. Разрушены и повреждены более 30 частных жилых домов.
Поврежден автомобиль. Оккупанты также дважды обстреляли из артиллерии по акватории Очаковской общины и городу Очаков. К счастью, пострадавших нет.
Что известно о подготовке РФ к массированному ракетному удару по Украине
По словам руководителя прессцентра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, россияне завели ракетоносители в пункты базирования. Они снаряжены и готовы – "хоть не все и не полностью".
Носители "Калибров" сейчас не в море, но им хватит два-три часа, чтобы прибыть на боевое дежурство, подчеркнула представитель ВСУ.
В настоящее время в акватории моря находятся две лодки Черноморского флота. Речь идет об обеспечении контроля над надводной ситуацией и защите пункта базирования, пояснила Гуменюк.
Кроме того, она вспомнила о запуске вчерашней ракеты РФ, которую оккупанты выпустила из Черного моря по Одесщине. Эту атаку Гуменюк называет "типичной тактикой врага". По ее словам, точечные ракетные удары время от времени будут происходить.
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