Армія РФ атакувала Миколаїв за сценарієм попередніх ударів по Одесі — ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Миколаїв за сценарієм попередніх ударів по Одесі — ЗСУ

Армія РФ атакувала Миколаїв
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Джерело:  online.ua

У Силах оборони півдня України зазначили, що злочинна армія РФ завдала ударів по Миколаєву 17 березня за аналогією попередньої атаки по Одесі. 

Що відомо про тактику армії РФ під час ударів по Одесі та Миколаєву

Зазначається, що під час ударів по Миколаєву 17 березня та по Одесі — 15 березня військові злочинці армії РФ завдали повторного удару по одному й тому самому місцю із мінімальною різницею у часі.

Представники ОСУВ “Одеса” зазначають, що російські окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури у Миколаєві.

Ймовірно, удар завдався з території окупованого Росією Криму двома ракетами “Іскандер”.

Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце, — зазначають в Оперативному командуванні “Південь”.

В результаті сьогоднішнього російського ракетного обстрілу в районі були пошкоджені житлові будинки, цивільні автомобілі.

Станом на зараз відомо щонайменше про 5 поранених місцевих мешканців.

У той же час у пресслужбі Нацполіції зазначили, що внаслідок ракетного удару окупантів по Миколаєву кількість постраждалих збільшилась до шести осіб.

Правоохоронці додали, що наразі зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспортних засобів і обʼєктів інфраструктури.

Що відомо про атаки армії РФ по інших регіонах

За інформацією журналістів "Суспільне. Суми", вдень, 17 березня, у Сумах лунали вибухи.

Зазначається, що вибухів було кілька. Перший пролунав приблизно о 15:50, а через дві хвилини було чути другий.

Наразі в Сумській області, та деяких інших регіонах, триває повітряна тривога.

Пізніше у Сумській ОВА зазначили, що російські окупанти завдали 2 удари по об’єктах інфраструктури у місті.

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