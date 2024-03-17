В Силах обороны юга Украины отметили, что преступная армия РФ нанесла удары по Николаеву 17 марта по аналогии с предыдущей атакой по Одессе.
Что известно о тактике армии РФ во время ударов по Одессе и Николаеву
Отмечается, что во время ударов по Николаеву 17 марта и по Одессе — 15 марта военные преступники армии РФ нанесли повторный удар по одному и тому же месту с минимальной разницей во времени.
Представители ОСУВ "Одесса" отмечают, что российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве.
Вероятно, удар нанесся с территории оккупированного Россией Крыма двумя ракетами "Искандер".
В результате сегодняшнего российского ракетного обстрела в районе были повреждены жилые дома, гражданские автомобили.
На сегодня известно по меньшей мере о 5 раненых местных жителях.
В то же время в пресс-службе Нацполиции отметили, что в результате ракетного удара оккупантов по Николаеву количество пострадавших увеличилось до шести человек.
Правоохранители добавили, что в настоящее время зафиксированы повреждения жилых домов, транспортных средств и объектов инфраструктуры.
Что известно об атаках армии РФ по другим регионам
По информации журналистов "Общественное. Сумы", днем, 17 марта, в Сумах раздавались взрывы.
Отмечается, что взрывов было несколько. Первый раздался примерно в 15:50, а через две минуты был слышен второй.
В Сумской области и некоторых других регионах продолжается воздушная тревога.
Позже в Сумской ОВА отметили, что российские оккупанты нанесли 2 удара по объектам инфраструктуры в городе.
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