Армия РФ атаковала Николаев по сценарию предыдущих атак по Одессе — ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Николаев по сценарию предыдущих атак по Одессе — ВСУ

Армия РФ атаковала Николаев
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Источник:  online.ua

В Силах обороны юга Украины отметили, что преступная армия РФ нанесла удары по Николаеву 17 марта по аналогии с предыдущей атакой по Одессе.

Что известно о тактике армии РФ во время ударов по Одессе и Николаеву

Отмечается, что во время ударов по Николаеву 17 марта и по Одессе — 15 марта военные преступники армии РФ нанесли повторный удар по одному и тому же месту с минимальной разницей во времени.

Представители ОСУВ "Одесса" отмечают, что российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве.

Вероятно, удар нанесся с территории оккупированного Россией Крыма двумя ракетами "Искандер".

Тактика действий идентична предварительному удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут повторили удар в то же место, — отмечают в Оперативном командовании "Юг".

В результате сегодняшнего российского ракетного обстрела в районе были повреждены жилые дома, гражданские автомобили.

На сегодня известно по меньшей мере о 5 раненых местных жителях.

В то же время в пресс-службе Нацполиции отметили, что в результате ракетного удара оккупантов по Николаеву количество пострадавших увеличилось до шести человек.

Правоохранители добавили, что в настоящее время зафиксированы повреждения жилых домов, транспортных средств и объектов инфраструктуры.

Что известно об атаках армии РФ по другим регионам

По информации журналистов "Общественное. Сумы", днем, 17 марта, в Сумах раздавались взрывы.

Отмечается, что взрывов было несколько. Первый раздался примерно в 15:50, а через две минуты был слышен второй.

В Сумской области и некоторых других регионах продолжается воздушная тревога.

Позже в Сумской ОВА отметили, что российские оккупанты нанесли 2 удара по объектам инфраструктуры в городе.

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