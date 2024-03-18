РФ вдарила ракетами по пожежній частині на Харківщині. Поранений рятувальник
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вдарила ракетами по пожежній частині на Харківщині. Поранений рятувальник

ДСНС України
Харківщина

Російські війська вночі 18 березня завдали ракетного удару по прикордонному населеному пункту Харківської області, влучивши по пожежній частині. Постраждав рятувальник.

Ракетний удар РФ по пожежній частині

У ДСНС повідомляють, що у результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Там вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину.

Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки.

Постраждав водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Йому надали медичну допомогу на місці.

Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей, — підкреслили в ДСНС.

Нічна атака Росії по Україні

У ніч з 17 на 18 березня війська РФ запустили по Україні 22 ударні БпЛА типу «Shahed». Сили ППО збили 17 з них.

У Кривому Розі уламки російських "шахедів" упали на 5-поверхівку у Кривому Розі, спричинивши пожежу. Без постраждалих.

На Кіровоградщині внаслідок атаки пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки в Олександрійському районі.

Також противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині.

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