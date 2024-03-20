У Харкові заявили про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові заявили про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Ракетна атака РФ по Харкову
Джерело:  online.ua

Правоохоронці Харківської області повідомили про щонайменше трьох загиблих та та п'ятьох поранених внаслідок ракетної атаки армії РФ по Харкову. 

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Харкову

За інформацією керівника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, російська окупаційна армія завдала удару по типографії, цеху з виробництва меблів і лакофарбової продукції у одному з районів міста.

Близько першої години дня ворог обстріляв місто: пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1 тис квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції, — повідомив Болвінов

Що відомо про поранених та загиблих

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою

Зокрема, серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані.

Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою. Перебувайте в укриттях — зберігається загроза повторного обстрілу, — додав Болвінов.

Наразі відомо, що ракета окупантів влучила у будівлю в Холодногірському районі міста.

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