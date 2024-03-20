Правоохоронці Харківської області повідомили про щонайменше трьох загиблих та та п'ятьох поранених внаслідок ракетної атаки армії РФ по Харкову.
Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Харкову
За інформацією керівника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, російська окупаційна армія завдала удару по типографії, цеху з виробництва меблів і лакофарбової продукції у одному з районів міста.
Що відомо про поранених та загиблих
Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.
На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою
Зокрема, серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані.
Наразі відомо, що ракета окупантів влучила у будівлю в Холодногірському районі міста.
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