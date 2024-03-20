Правоохранители Харьковской области сообщили о по меньшей мере трех погибших и пятерых раненых в результате ракетной атаки армии РФ по Харькову.
Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Харькову
По информации руководителя Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, российская оккупационная армия нанесла удар по типографии, цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции в одном из районов города.
Что известно о раненых и погибших
Среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.
К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше
В частности, среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Пока известно, что ракета окупантов попала в здание в Холодногорском районе города.
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