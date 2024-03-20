Правоохранители Харьковской области сообщили о по меньшей мере трех погибших и пятерых раненых в результате ракетной атаки армии РФ по Харькову.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Харькову

По информации руководителя Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, российская оккупационная армия нанесла удар по типографии, цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции в одном из районов города.

Около часа дня враг обстрелял город: повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1 тыс. квадратных метров. Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции, — сообщил Болвинов Поделиться

Что известно о раненых и погибших

Среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.

К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше

В частности, среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Продолжается спасательная операция и тушение пожара. К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше. Находитесь в укрытиях — сохраняется угроза повторного обстрела, — добавил Болвинов. Поделиться

Пока известно, что ракета окупантов попала в здание в Холодногорском районе города.