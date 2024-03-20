Ракетный удар РФ по Харькову. Выросло количество погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Харькову. Выросло количество погибших

ДСНС Украины
Харьков
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В Харькове в результате российского ракетного удара количество погибших выросло до 4. Под завалами могут находиться люди.

Ракетная атака по Харькову 20 марта

Спасатели сообщают, что на месте российского удара обнаружены тела еще трех человек.

Таким образом, количество погибших увеличилось до 4-х. 7 человек пострадали. Под завалами, вероятно, еще находятся люди.

По данным ОВА, шесть человек госпитализированы, один — отказался от госпитализации.

В общей сложности под завалами могут находиться до 10 человек.

В ГСЧС отметили, что из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов в здании и межэтажного разрушения площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв. Работы продолжаются.

Около 13 часов 20 марта в результате российского удара в производственное здание на территории одного из предприятий в Холодногорском районе Харькова произошел пожар.

оккупанты выпустили по городу ракету Х-59.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают Харьков и область. За минувшие сутки от артиллерийских и минометных ударов пострадали около 20 населенных пунктов области.

Ночью 20 марта на село Казачья Лопань Харьковского района оккупанты сбросили КАБ. Часть населённого пункта оказалась без электроэнергии. Ранен гражданский 56-летний мужчина.

Днем 19 марта в селе Федоровка Изюмского района, в поле, в результате детонации взрывоопасного предмета травмирован 47-летний водитель трактора.

За сутки из Харьковской области эвакуировали 19 детей с семьями. В общей сложности среди эвакуированных 133 ребенка.

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