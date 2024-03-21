РФ атаковала ракетами Киев. Пострадали более 10 человек, в двух районах возникли пожары
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала ракетами Киев. Пострадали более 10 человек, в двух районах возникли пожары

КГВА
атака
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21 марта Россия атаковала Киев баллистикой. Пока известно о падении обломков в трех районах столицы: повреждены дома, детсад, пылают автомобили.

Что известно о пострадавших и последствиях после атаки РФ на Киев

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Святошинском районе зафиксировано падение обломков ракеты на помещение детсада.

Также сообщается о падении обломков на жилой дом. Предварительно ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках.

Также сообщают о поврежденных автомобилях.

В Шевченковском районе горят автомобили. Также поврежден обломками жилой дом — пожар в квартире. Кроме того, по предварительной информации, есть возгорание на территории детского сада.

В Шевченковском районе, где горит квартира, происходит эвакуация жителей дома. В некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.

Падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами без негативных последствий. Есть возгорание частного жилого дома.

В Подольском районе обломки ракеты рухнули на территорию двух предприятий. Также пылает крыша жилого дома. Есть возгорание в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.

По данным КМВА, информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась. Пожар в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании ликвиден

Известно, что в результате ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек. Информации по поводу погибших нет.

Сколько ракет запустила РФ по Украине 21 марта

В ночь на 21 марта российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами — «Искандер-М» (KN-23), Х-47М2 «Кинжал», а еще 29 крылатыми ракетами Х-101 / Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту -95МС. Их выпустили из Волгодонска и Энгельса.

Силам ПВО удалось сбить все ракеты: как баллистические, так и крылатые. Основным направлением удара был Киев. Ракеты заходили с севера. В общем, все цели сбили над столицей и Киевщиной, — сообщили в ПС.

К отражению атаки привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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