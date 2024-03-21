Силы ПВО уничтожили 31 российскую ракету во время атаки на Киев

Силы противовоздушной обороны во время российской массированной ракетной атаки на Киев уничтожили все ракеты, в том числе «Искандер-М» и «Кинжал».

Результаты работы ПВО

В Воздушных силах сообщают, что в ночь на 21 марта россияне атаковали двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгодонска и Энгельса.

Ракеты заходили с севера, основное направление удара — Киев.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины.

В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области! Поделиться

Ракетная атака на Киев 21 марта: что известно

КГВА сообщает, что в результате ракетной атаки в Киеве известно о 12 раненых.

Также есть повреждения в нескольких районах столицы. По предварительным данным:

Подольский район:

падение обломков на территорию нежилой застройки;

возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидирован на площади 200 кв.

информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась;

возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания, пожар ликвидирован.

Шевченковский район:

поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгоранием квартиры; производится эвакуация жильцов из дома;

ликвидировано возгорание трех автомобилей;

падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами, без негативных последствий;

взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома;

возгорание частного жилого дома.

Святошинский район: