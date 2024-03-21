Силы ПВО уничтожили 31 российскую ракету во время атаки на Киев
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 31 российскую ракету во время атаки на Киев

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы противовоздушной обороны во время российской массированной ракетной атаки на Киев уничтожили все ракеты, в том числе «Искандер-М» и «Кинжал».

Результаты работы ПВО

В Воздушных силах сообщают, что в ночь на 21 марта россияне атаковали двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгодонска и Энгельса.

Ракеты заходили с севера, основное направление удара — Киев.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины.

В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области!

Ракетная атака на Киев 21 марта: что известно

КГВА сообщает, что в результате ракетной атаки в Киеве известно о 12 раненых.

Также есть повреждения в нескольких районах столицы. По предварительным данным:

Подольский район:

  • падение обломков на территорию нежилой застройки;

  • возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидирован на площади 200 кв.

  • информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась;

  • возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания, пожар ликвидирован.

Шевченковский район:

  • поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгоранием квартиры; производится эвакуация жильцов из дома;

  • ликвидировано возгорание трех автомобилей;

  • падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами, без негативных последствий;

  • взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома;

  • возгорание частного жилого дома.

Святошинский район:

  • информация о повреждении здания дошкольного учебного заведения не подтвердилась;

  • зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома — падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного, взрывной волной выбиты окна;

  • возгорание авто ликвидировано;

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