Силы ПВО уничтожили 31 российскую ракету во время атаки на Киев

Силы противовоздушной обороны во время российской массированной ракетной атаки на Киев уничтожили все ракеты, в том числе «Искандер-М» и «Кинжал».
Результаты работы ПВО
В Воздушных силах сообщают, что в ночь на 21 марта россияне атаковали двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгодонска и Энгельса.
Ракеты заходили с севера, основное направление удара — Киев.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины.
Ракетная атака на Киев 21 марта: что известно
КГВА сообщает, что в результате ракетной атаки в Киеве известно о 12 раненых.
Также есть повреждения в нескольких районах столицы. По предварительным данным:
Подольский район:
падение обломков на территорию нежилой застройки;
возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидирован на площади 200 кв.
информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась;
возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания, пожар ликвидирован.
Шевченковский район:
поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгоранием квартиры; производится эвакуация жильцов из дома;
ликвидировано возгорание трех автомобилей;
падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами, без негативных последствий;
взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома;
возгорание частного жилого дома.
Святошинский район:
информация о повреждении здания дошкольного учебного заведения не подтвердилась;
зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома — падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного, взрывной волной выбиты окна;
возгорание авто ликвидировано;
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